İşte Dolar, Euro ve altının OVP'ye ilk tepkisi
Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metaller Türk Lirası karşısında zirvedeki yatay seyrine devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...
Geçtiğimiz hafta TCMB'den gelen kritik faiz artışıyla hareketlenen bu haftaya da TÜİK'ten gelen enflasyon rakamlarıyla zirveye demirleyen piyasalarda zirvedeki yatay seyir devam ediyor.
Hatırlanacağı gibi Dolar 27,79 TL'ye, Euro/TL 30,66 TL'ye, Gram altın da 1.715 TL'yi görerek tarihi zirvesini tazelemişti.
Küresel piyasalarda, ABD’de artan hazine tahvili getirilerinin yanı sıra Rusya ve Suudi Arabistan’ın gönüllü petrol üretim ve ihracat kesintisini yıl sonuna kadar uzattığını açıklamasının ardından negatif bir seyir hakim olurken, bugün yurt içinde açıklanacak Orta Vadeli Plan (OVP) yatırımcıların odağına yerleşti.
İşte piyasalarda son durum:
Güne 26,79 TL'den başlayan Dolar 26,75 TL'den,
28,78 TL'den başlayan Euro 28,75 TL'den,
33,71 TL'den başlayan Sterlin 33,64 TL'den,
18,20 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,18 TL'den işlem görüyor.
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