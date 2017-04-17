SON DAKİKA
YSK'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI
  1. 17 Nisan 2017 08:41

İşte en çok evet ve hayır veren iller

Referandumda en çok evet veren il Bayburt oldu. En çok hayır veren il ise Tunceli.

İşte en çok evet ve hayır veren iller
A+ A-

18 maddelik anayasa değişikliği için referanduma gitti.

Ülke genelinde 55 milyon 319 bin seçmen 167 bin sandıkta oy kullandı.

Seçmenler 32 ilde 07.00-16.00, diğer illerde ise 08.00-17.00 saatleri arasında oy kullandı.

Türkiye genelinde referandumda en yüksek evet oyu çıkan 10 il şöyle: 

Bayburt: % 81,70

Rize: % 75,55

Aksaray: % 75,49

Gümüşhane: % 75,16

Erzurum: % 74,48

Yozgat: % 74,27

Kahramanmaraş: % 73,96

Çankırı: % 73,46

Konya: % 72,88

Bingöl: % 72,57

HAYIR DİYEN 10 İL

Referandumda en çok hayır oyu veren 10 il ise şöyle:

1- TUNCELİ
Hayır: 80,41

2- ŞIRNAK
Hayır: 71,70

3- KIRKLARELİ
Hayır: 71,33

4- EDİRNE
Hayır: 70,49

5- MUĞLA
Hayır: 69,30

6- İZMİR
Hayır: 68,80

7- DİYARBAKIR
Hayır: 67,59

8- HAKKARİ 
Hayır: 67,58

9- IĞDIR
Hayır: 65,20

10- AYDIN
Hayır: 64,30

tunceli , hayır , rekor , evet , bayburt