İşte en çok evet ve hayır veren iller

18 maddelik anayasa değişikliği için referanduma gitti.

Ülke genelinde 55 milyon 319 bin seçmen 167 bin sandıkta oy kullandı.

Seçmenler 32 ilde 07.00-16.00, diğer illerde ise 08.00-17.00 saatleri arasında oy kullandı.

Türkiye genelinde referandumda en yüksek evet oyu çıkan 10 il şöyle:

Bayburt: % 81,70

Rize: % 75,55

Aksaray: % 75,49

Gümüşhane: % 75,16

Erzurum: % 74,48

Yozgat: % 74,27

Kahramanmaraş: % 73,96

Çankırı: % 73,46

Konya: % 72,88

Bingöl: % 72,57

HAYIR DİYEN 10 İL

Referandumda en çok hayır oyu veren 10 il ise şöyle:

1- TUNCELİ

Hayır: 80,41

2- ŞIRNAK

Hayır: 71,70

3- KIRKLARELİ

Hayır: 71,33

4- EDİRNE

Hayır: 70,49

5- MUĞLA

Hayır: 69,30

6- İZMİR

Hayır: 68,80

7- DİYARBAKIR

Hayır: 67,59

8- HAKKARİ

Hayır: 67,58

9- IĞDIR

Hayır: 65,20

10- AYDIN

Hayır: 64,30