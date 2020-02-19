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  3. 19 Şubat 2020 19:29

İşte istifa edip AK Parti'ye katılan belediye başkanları...

14 Ocak 2020 tarihinden 35 gün sonra Erdoğan partisine katılan yeni belediye başkanlarına rozet taktı.

İşte istifa edip AK Parti'ye katılan belediye başkanları...
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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en son 14 Ocak 2020 tarihinde partisine katılan 5 belediye başkanına rozet takmıştı. Bugün de AK Parti Grup Toplantısı'nda 5 belediye başkanını daha AK Parti rhahahaozeti taktı.

Erdoğan, partisinin Meclis'teki Grup Toplantısı'nın ardından AK Parti'ye katılan 4'ü ilçe, biri belde olmak üzere toplam 5 belediye başkanına parti rozetini taktı.

AK Parti'ye katılan başkanlardan 3'ü bağımsız, 2'si Saadet Partisi'nden seçilmişti.

AK Parti'ye katılan belediye başkanları şöyle:

Bağımsız - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Belediye Başkanı Fatih Kayacan,

Bağımsız - Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Belediye Başkanı Zekiye Tekin,

Bağımsız - Bilecik Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin,

Saadet Partisi - Sakarya'nın Pamukova ilçesi Belediye Başkanı İbrahim Güven Övün,

Saadet Partisi - Siirt Baykan ilçesinin Veysel Karani beldesi Belediye Başkanı Murat Akgün.

Geçtiğimiz günlerde de AK Parti'ye 4 ilçe, bir belde belediye başkanı daha katılmıştı.

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