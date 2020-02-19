İşte istifa edip AK Parti'ye katılan belediye başkanları...

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en son 14 Ocak 2020 tarihinde partisine katılan 5 belediye başkanına rozet takmıştı. Bugün de AK Parti Grup Toplantısı'nda 5 belediye başkanını daha AK Parti rhahahaozeti taktı.

Erdoğan, partisinin Meclis'teki Grup Toplantısı'nın ardından AK Parti'ye katılan 4'ü ilçe, biri belde olmak üzere toplam 5 belediye başkanına parti rozetini taktı.

AK Parti'ye katılan başkanlardan 3'ü bağımsız, 2'si Saadet Partisi'nden seçilmişti.

AK Parti'ye katılan belediye başkanları şöyle:

Bağımsız - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Belediye Başkanı Fatih Kayacan,

Bağımsız - Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Belediye Başkanı Zekiye Tekin,

Bağımsız - Bilecik Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin,

Saadet Partisi - Sakarya'nın Pamukova ilçesi Belediye Başkanı İbrahim Güven Övün,

Saadet Partisi - Siirt Baykan ilçesinin Veysel Karani beldesi Belediye Başkanı Murat Akgün.

Geçtiğimiz günlerde de AK Parti'ye 4 ilçe, bir belde belediye başkanı daha katılmıştı.