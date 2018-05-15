İşte kayıtlı seçmen sayısı; YSK resmen açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısını açıkladı. Güven, seçimlerde 59 milyon 391 bin 328 kişini oy kullanacağını söyledi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde adayların oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için düzenlenen kura öncesi açıklamalarda bulundu.

Seçmen sayısına ilişkin bilgi veren Güven, 14 Mayıs 2018 itibarıyla yurt içinde 56 milyon 342 bin 263, yurt dışında 3 milyon 49 bin 65 olmak üzere, toplam 59 milyon 391 bin 328 seçmen bulunduğunu söyledi. Güven tahmini sandık sayısının da 180 bin 896 olduğunu bildirdi.

Güven, bu seçimde ilk defa seçmen olan 1 milyon 650 bin 171 kişinin oy kullanacağını bildirdi.

Yurt dışında 60 ülke ve 123 temsilcilikte sandık kurulacağını hatırlatan Güven, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin 36 gümrük kapısında oy kullanabileceğini açıkladı.

Güven, gümrük kapıları ve yurt dışı temsilciliklerde oy kullanma işleminin 7 Haziran'da başlayacağını hatırlatarak, seçmen sayısına göre bu ülkelerde 1-13 gün arası süreyle oy kullandırılacağını, 13 gün oy kullandırılan ülkelerde seçmenlerin oy kullanma işlemini son güne bırakmamalarının yoğunluk yaşanmaması için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bu haftanın Engelliler Haftası olduğunu dile getiren Güven, YSK'nin internet sitesinin engelli erişimine tam anlamıyla uygun hale getirildiğini anlattı.

Güven, 664 bin 326 engelli seçmen ile 75 yaş ve üzeri 2 milyon 473 bin 800 seçmenin, aileleriyle birlikte 5 milyon 333 bin 899 kişinin sandık alanlarının giriş katlarında oylarını kullanacağını aktardı.

Sadi Güven, ayrıca bu seçimlerde ilk defa yatağa bağımlı seçmenlerin oy kullanabilmeleri için 271 ilçede seyyar sandık kurulacağına dikkati çekti.