İşte Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı o para transferi belgeleri

CHP'li Emre Yılmaz, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan ailesi Ensar ve Türgev üzerinden ABD'ye para kaçırıyor, belgeler elimizde" dediği belgeleri sosyal medyadan paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ensar Vakfı ve Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’nın (TÜRGEV), ABD’deki ‘paravan bir vakfa’ toplamda 1 milyar lira transfer ettiğini söylemişti. Bu vakfın, Ensar ve TÜRGEV’in ortak kurduğu TURKEN Vakfı olduğu belirtilmişti.

Yılmaz, Twitter hesabından dört ayrı belge paylaştı. Belgelerde, TÜRGEV ve Ensar Vakfı’nın farklı tarihlerde TURKEN Vakfı’na gönderdiği dolarların miktarı yer aldı.