  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İşte son 2 ayda öldürülen terörist sayısı

İşte son 2 ayda öldürülen terörist sayısı

İşte son 2 ayda öldürülen terörist sayısı

İçişleri Bakanlığı, ilkbahar-yaz operasyonları kapsamında son 2 ayda, 48 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, teröristlerin tüm barınma alanlarındaki inlerine girecek şekilde 15 Nisan 2021 tarihinde başlatılan ilkbahar-yaz operasyonlarının 1 Ekim 2021 tarihine kadar devam edeceği belirtildi. Jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucularının yer aldığı operasyonlarda, 01 Ekim tarihine kadar 9 bin 630 operasyon planlandığı ifade edildi. Bugüne kadar 3 bin 801 operasyon gerçekleştirildiği belirtilerek, "Operasyonlar kapsamında son 2 ayda, 2'si kırmızı, 4'ü turuncu, 1'i yeşil, 9'u gri olmak üzere 48 terörist etkisiz hale getirildi, 298 sığınak ve mağarada, 159 mayın ve el yapımı patlayıcı, 137 silah, 99 el bombası, 35 telsiz, 355 tüp, 8.2 ton gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. İlkbahar-yaz operasyonları 1 Ekim tarihine kadar devam edecek" denildi.

Etiketler tsk asker mehmetçik terör terörist pkk
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Oktay Kaynarca'dan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a veda mesajı
Eşi başka bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den şaşırtan paylaşım
Defne Samyeli'den Instagram'ı sallayan paylaşım
Felaketlerin ardı arkası kesilmiyor: Farelerden sonra örümcekler istila etti
Sedat Peker'in sözleri CHP'yi harekete geçirdi: ''Derhal görevden alınmalıdır''
Seda Sayan'ın tecavüzle suçladığı Mehmet Ali Erbil'den ilk açıklama
Piyasaların beklediği gün geldi! Faiz karar gününde dolar, euro ve altında düşüş
Erdoğan ve Aliyev arasında dikkat çeken diyalog: ''Aaa burada onlar var mı?''
Kendi kalesine öyle bir gol attı ki... Sosyal medya şike iddialarıyla çalkalandı
Akşener: ''Beni en çok vuran, Erdoğan'ın yüzündeki gülümsemeydi''