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  3. 07 Aralık 2020 17:23

İstiklal Caddesi'nde yoğunluk nedeniyle girişler kapatıldı

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından ertesi günde İstiklal Caddesi'nde yaşanan yoğunluk nedeniyle, girişler kapatıldı.

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Koronavirüs önlemleri kapsamında Beyoğlu İlçe Hıfzısıhha kurulunun aldığı karar doğrultusunda İstiklal Caddesi'nde aynı anda en fazla 7 bin kişinin olabileceği, bu rakamın üzerine çıkıldığında ise, caddeye giriş çıkışların kapatılacağı açıklanmıştı.

Kısıtlamanın ardından bugün öğleden sonra caddede yoğunluk gözlendi. İstiklal Caddesi bir süre giriş çıkışlara kapatıldı. Ayrıca yoğunluk nedeniyle ekipler hoparlörle uyarı yaptı. Yoğunluğun azalmasının ardından cadde tekrar açıldı.

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