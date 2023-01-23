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İsveç konsolosluğu camdan mesaj verdi

İsveç konsolosluğu camdan mesaj verdi
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İsveç’in İstanbul Başkonsolosluğu görevlileri cama İngilizce olarak “Kitabı yakan bu aptalın görüşünü paylaşmıyoruz” yazılı kağıt astı.

Ülkede yaşanan Kuran yakma eylemi sonrasında tepkilerin hedefindeki İsveç’in İstanbul Başkonsolosluğundan, bulundukları binanın önünde gerçekleşen eylemlerin ardından dikkat çeken bir hamle geldi. 

İsveç’in İstanbul Başkonsolosluğu görevlileri cama İngilizce olarak “Kitabı yakan bu aptalın görüşünü paylaşmıyoruz” yazılı kağıt astı.

İngilizce yazılan kağıdı pencereye yapıştıran görevlilere sosyal medyadan da destek verildi. 

İsveç hükümeti Kuran yakma eylemini “ifade özgürlüğü” olarak nitelendirmişti. 

Etiketler isveç konsolosluüu kur'an-ı kerim kuran kağıtla yanıt
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