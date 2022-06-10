İtalya’da içinde 4 Türk'ün bulunduğu helikopter kaybolmuştu: Olayla ilgili ilk açıklama
Eczacıbaşı Holding, İtalya'da 4 Türk'ün yer aldığı helikopterin kaybolmasına ilişkin bir açıklama yaptı.
Eczacıbaşı Holding, İtalya'da 4 Türk'ün yer aldığı helikopterin kaybolmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "İtalya'da Modena civarında radardan kaybolan ve içinde kuruluşumuzda görev yapan 4 arkadaşımızın da bulunduğu helikopteri arama çalışmaları sürdürülüyor." ifadelerini kullandı.
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