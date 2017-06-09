İtalyanların gözü orada ! Büyük ilgi...

İstanbul'un Eyüp ilçesine bağlı bulunan Pirinççi Köye, İtalyanların ilgisi mozzarella peynirden kaynaklanıyor. Köyde manda yetiştiriciliği yapılıyor ve mozzarella peynir de manda sütünden iyi oluyor. Sütün litresi ise 6 TL'den alıcı buluyor.

Eyüp'ün köylerinden gelen manda sütü, İstanbul'un önemli bir kısmının süt ihtiyacını karşılıyor. Pirinççi köyünde mandıra işletmeciliği yapan Reşit Onat, manda sütünün inek sütüne göre pahalı olduğunu belirterek, "Manda sütünden çok iyi mozzarella peyniri olduğu için İtalyanlar büyük ilgi gösteriyor" dedi.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, sağlık açısından inek sütüne göre daha faydalı olan, içeriğinde daha fazla kalsiyum, demir, çinko ve vitamine sahip olan manda sütüne ilgi her geçen gün artıyor. Sütünün yanısıra, yoğurdu, tereyağı ve kaymağına olan talebin artması, inek sütüne göre beş kat daha karlı olması ve devlet teşviki, manda yetiştiriciliğini cazip hale getirdi.

İTALYANLAR MANDA SÜTÜNE BÜYÜK İLGİ GÖSTERİYOR

Manda sütünde yağ, protein ve mineral madde oranlarının diğer çiftlik hayvanlarına göre daha yüksek olduğunu vurgulayan Onat, "Manda sütünün kolestrol oranı düşüktür. Ayrıca yağ oranı yüksektir ve süt ürünleri yüksek kalorilidir. Manda sütünden çok iyi kaymak ve yoğurt olur. Biz burada günde 350-400 litre arası süt alıyoruz, tabii hava şartlarına göre bu durum değişiyor. Çünkü mandanın meraya çıkıp otlaması gerekiyor. Sütlerimizi ise genelde fabrikalara ve muhallebici gibi küçük işletmelere veriyoruz. Bakırköy, Bahçelievler, İkitelli gibi İstanbul'un birçok ilçesine sütlerimiz gidiyor. Bir de özellikle manda sütünden çok iyi mozzarella peyniri olduğu için İtalyanlar büyük ilgi gösteriyor" diye konuştu.

İhracat ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini belirten Onat, "Hatta duyduğuma göre Kandıra tarafında İtalyanların kurduğu bir mandıra bile varmış" dedi.

SÜTÜN LİTRE FİYATI 6 LİRA

Köyde kendileri dışında beş ailenin daha bu işten ekmek yediğine değinen Onat, "Ben bu işe 4-5 hayvanla başladım, şu anda 160 baş mandamız var. Bir manda 10 ay 10 günde bir yavru doğurur. Bir mandanın yetişkin hale gelip süt vermesi için dört yıl geçmesi gerek. Yetişkin hale geldikten sonra bir mandadan günde 6 litre, inekten ise 30-40 litre arası süt alabilirsiniz. Fakat inek sütünün litresi 1.5 lirayken, mandanınki 6 liradır ve bir manda 35-40 yaşına kadar yaşayabilir" ifadelerini kullandı.