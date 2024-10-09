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İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan ''artan şiddet olayları'' ile ilgili öneri

İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan ''artan şiddet olayları'' ile ilgili öneri
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İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında Türkiye'deki artan kadın cinayetleri ve çocuk istismarı vakalarına dikkat çekerek ''kapalı nüfus sayımı'' önerisinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında Türkiye’nin gündemine oturan kadın cinayetleri ve çocuk istismarına sert tepki gösteren Dervişoğlu, "Konulara girmekte bile zorlanıyorum… Nereden nereye geldik. Kadın cinayetleri, taciz, çocuk istismarları... Son yıllarda bu vakaların artışı, hepimizin yüreğinde tarifsiz bir acı bırakıyor. Her iki günde bir en az üç kadın cinayeti ya da şüpheli kadın ölümü yaşanıyor. Bu sayı, sadece bir istatistik değil, adaletin suskun kaldığı her an yitip giden canların trajedisidir" ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, kadın cinayetlerine ilişkin konuştuğu sırada, "Ayşenur Halil, İkbal Uzuner, Zehra Gün, Gülfer Öter... Ve daha isimlerini sayamadığım binlercesi… Bu isimler, sadece nüfus kayıtlarından silinip giden, vefatları hoparlörlerden duyurulan kişiler değil; adalet arayışının sessiz çığlıklarıdır. Bu isimler, yalnızca kendi hanelerinde değil, milletimizin vicdanında yanan kor ateşlerdir. Bu ateşler yüreğimize düşmeye devam ediyor. Suçlular, mevcut düzenin sunduğu müsamahadan cesaret buluyor. Ceza sistemimizdeki hafifletici sebepler, iyi hal indirimleri, yetersiz denetimler, adeta suça davetiye çıkarıyor. Suç işleyenler, her seferinde daha da cesaretleniyor. Ama artık yeter! Hazreti Ali’nin dediği gibi, 'Bir zulme engel olamıyorsanız, onu herkese duyurun.' Biz de bu kötülüklere karşı sesimizi yükseltmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

Sözlerinin devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve iktidar cephesinden isimlerin kadınlara yönelik ifadelerini anımsatan İYİ Parti lideri, "Çocuk istismarına 'Bir kereden bir şey olmaz' diyenleri unutmayacağız. 'Kadın herkes içinde kahkaha atmayacak, iffetli olacak' diyenleri unutmayacağız. 'Kadın ve erkek eşit olamaz, bu fıtrata aykırıdır' diyenleri unutmayacağız. Türk kadını için evinin süsü diyenleri, kadın çalışmayı tercih ederek fuhşa hazırlık yapmış oluyor diyenleri de unutmayacağız. Ve 'Tecavüzcü, kürtaj yaptıran tecavüz kurbanından daha masumdur' diyen zihniyetin karşısında duracağız. Çünkü bu millet, hak edilenin hakkın suskun kalınarak alınamayacağını çok iyi bilir” dedi.

Türkiye’nin açık hava cezaevine döndüğünü belirten Dervişoğlu, kapalı nüfus sayımı önerisinde bulundu. Dervişoğlu şunları söyledi:

"Bütün bu kaçakların tespiti ve sınır dışı edilmesi için, Sokaklarda onlarca suç kaydıyla toplumu enfekte eden ne kadar sapık, suçlu, firari varsa tamamının tespiti ve cezaevine gönderilmesi için İYİ Parti’nin önerisi şudur: Gerekli bürokratik hazırlıkları yapın ve en kısa zamanda mümkünse 3 Kasım 2024 ‘te, 24 yıl sonra yeniden bir kapalı nüfus sayımı yapalım. Bu kadar kaçak ve suçlunun dışarıda elini kolunu sallaya sallaya gezdiği bir memlekette kapalı yani sokağa çıkma yasaklı nüfus sayımı bir seçenek değil zorunluluktur. Her gün güvende olmak için, bir gün evde kalmaya razıyız. Kapalı Nüfus Sayımı önerimizi kamuoyunun dikkatlerine arz ediyoruz"

Etiketler iyi parti müsavat dervişoğlu İyi parti öneri kadın cinayetleri
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