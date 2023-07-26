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İYİ Parti'den istifa etmişti: AK Parti'ye katıldı

İYİ Parti'den istifa etmişti: AK Parti'ye katıldı
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İYİ Parti'den ayrılan Aydın İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Beştepe'de düzenlenen törenle AK Parti'ye geçti.

Aydın'da İYİ Parti'den istifa eden İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, AK Parti'ye katıldı.

Twitter hesabından açıklama yapan AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Beştepe'de düzenlenen törende Kaya'ya rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taktığını aktardı.

Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye katılan Aydın İncirliova Belediye Başkanımız Aytekin Kaya'ya AK Parti rozetini takarak tebrik etti. Büyük hizmet seferberliğinde artık başkanımızla birlikte omuz omuza çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Etiketler iyi parti ak parti geçiş
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