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İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşme kararına ilk yorum

İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşme kararına ilk yorum
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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşme kararına ilişkin "Sayın Kılıçdaroğlu aday olduğu için ülkenin bütün paydaşlarıyla görüşecektir" açıklamasında bulundu.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "HDP ile görüşme olacak mı?" sorusuna "HDP'nin değerli Eş Genel Başkanlarıyla görüşeceğim. Arkadaşlarım planlamayı yapıyorlar" diyerek yanıt vermişti. 

İYİ PARTİ'DEN YANIT 
Kılıçdaroğlu'nun söz konusu açıklamasına İYİ Parti'den yanıt Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan geldi. 

Zorlu, "Kılıçdaroğlu aday olduğu için ülkenin bütün paydaşlarıyla görüşecektir" ifadelerini kullandı. 

Etiketler hdp görüşme iyi parti
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