İYİ Partili Çömez'den çok konuşulacak iddia

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, katıldığı canlı yayında AK Parti tarafından TBMM'ye getirilmesi planlanan düzenleme sonrası Diyanet'in mali harcamalarının ve bütçesinin her türlü denetimden muaf olacağını iddia etti.

Sözcü TV'de Uğur Dündar ile Arena programına katılan İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Meclis'e getirilmesi planlanan yeni düzenlemeyi paylaştı. Çömez, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı'nın mali harcamaları Sayıştay denetiminden çıkarılmasının planlandığını açıkladı.

'Şeffaflık ve denetim ilkelerine tamamen aykırı olduğunu' söyleyen Çömez, “Hükümet; Kanun Hükmünde Kararnameleri, Saray'ın arka koridorlarında hazırlatıyor ve Meclis'e getiriyor. Bu kararlar Meclis'te bizlerin önüne konuluyor. Ancak Erdoğan, bunu yaparken çok dikkat çekici bir yöntem izliyor: Her seferinde denetimden kaçacak, otoriter yapıyı pekiştirecek bazı maddeleri bu düzenlemelere ekliyor” dedi.

Sayıştay’ın bile Diyanet’e hesap soramayacağı yeni düzenlemeyi anlatan Çömez, “ Bugün de Diyanet'le ilgili birtakım maddeler eklendi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ve Diyanet Vakfı'nın bütçesi denetlenemeyecek. Sayıştay bu kurumlardan hiçbir şekilde hesap soramayacak. Çünkü Diyanet, "layüsel" yani kimse hesap soramaz hale geliyor.Geçtiğimiz yıl, Diyanet'in bütçesi yüzde 42-43 oranında arttı. Aynı dönemde sağlık harcamalarındaki artış yüzde 22 civarında kaldı. Diyanet'in bütçesi ise Dışişleri Bakanlığı'nın bütçesinin tam üç katı. Üstelik bu bütçenin harcamalarına da artık dokunulamayacak. Her şey kapalı, sorgulanamaz olacak” dedi.

“HESAP SORULAMAYACAK”

“Bu yasa ne diyor?” diyen Çömez, “Artık Diyanet Vakfı'nın hac işleri, yatırımları, yurtdışı projeleri... hiçbiri denetlenemeyecek. Hesap sorulamayacak. "Ben yaptım, oldu" mantığıyla hareket edecekler. Türkiye adım adım otokrasiye gidiyor. Demokrasinin temel ilkesi şudur: Şeffaflık. Denetleyen ve denetlenen bir yapı gerekir. Ama biz hesap soramıyoruz. Washington'daki yatırımla ilgili ben soru sordum. Bu yatırım neden yapıldı? Müteahhit kim? Kimlerin cebine para gitti? 700 bin dolar maaş verilen personel kim? Çalışıyorlar mı?” dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan gelen yanıtı da aktaran Çömez, "Çok merak ediyorsan git web sitesinden bak. Biz burayı kar etmek için kurmadık” şeklinde aktardı.