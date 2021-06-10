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İYİ Partili milletvekili kalp krizi geçirdi

İYİ Partili milletvekili kalp krizi geçirdi

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs kalp krizi geçirdi. Yoğun bakıma kaldırılan Örs'ün hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, kalbinde ki ritim bozukluğu nedeniyle dün gece Ankara Güven Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hüseyin Örs, ilk kontrollerinden sonra yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Örs'ün hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi. Örs'ün tedavisinin tedbir amacıyla yoğun bakım ünitesinde sürdüğü öğrenildi.

 

Etiketler hüseyin örs iyi parti kalp krizi
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