İYİ Partili Taylan Yıldız yeni yılı emekçilerle karşıladı

Taylan Yıldız yılbaşı gecesi,halkın güven ve huzur ortamında yeni yıla girmesi için çalışan emekçileri ziyaret etti.

Yıldız ilk olarak Taksi duraklarını ziyaret etti.Burada taksicilerin sorunlarını dinleyip yeni yılın ilk pastasını da burada kesti.Taksiciler Taylan Yıldız’ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Yıldız’ın sonraki durağı bir pastane oldu.

Yıldız Polisleri de unutmadı.Nöbet tutan polislerin yeni yılını kutladıktan sonra karakol ziyareti gerçekleştirdi.Yıldız burada yaptığı açıklamada “Güvenli yılbaşı geçirebilelim diye mesai yapan kardeşlerimize şükranlarımızı sunduk” ifadelerini kullandı.

Yıldız’ın bir sonraki durağı itfaiye oldu.Burada yaptığı açıklamada” Konuksever itfaiyecilerimizin sorunlarını dinledik, üzerilerindeki iş yüküne rağmen nasıl başarılı olduklarını dinledik, gururlandık. Bu arada öğrendik ki 1 senede 900’ün üzerinde olaya müdahale ediyorlarmış. İnanılmaz!” diye konuştu.

Son olarak bir hastanenin acil servisini ziyaret eden Taylan Yıldız burada yaptığı açıklamadaysa “Nöbetçi doktor ve hemşirelerimize kolaylıklar diledik. Allah kimseyi acile düşürmesin, ama onların ihtiyaç anında orada olduklarını bilmek çok güzel. İyi ki varlar.” ifadelerini kullandı.