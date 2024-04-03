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İYİ Parti'nin kazandığı tek ilde mazbata verildi

İYİ Parti'nin kazandığı tek ilde mazbata verildi
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31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti'nin tek galibiyet elde ettiği Nevşehir'de Rasim Arı, mazbatasını alarak resmi olarak göreve başladı.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, İYİ Parti 81 il içinde sadece Nevşehir'i kazandı. İYİ Partili Rasim Arı, Nevşehir Adliye Sarayı Toplantı Salonu'nda, Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nda düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Burada konuşan Arı, "Asil ben değilim, millettir. Dolayısıyla patron, millettir.

Seçimi ben değil, Nevşehir kazandı. Nevşehir, demokrasiye örnek bir tavır sergiledi. Şeyh Edebali’nin Osman Bey’e verdiği nasihatler, düsturumuz olacak. Artık seçim bitmiştir. Defter kapanmıştır. Artık lafa değil, icraata ihtiyaç vardır. Nevşehir’in siyasi ayrımcılığa değil, artık bağrına basan bir anlayışa ihtiyacı vardır.

Belediye, her bir ferdi için devletin ödenek gönderdiği, sadece bir siyasi partiye hizmet etmediği, her bir ferdine hizmet etmekle mükellef olduğu kurumsal bir yapıdır. Biz gönül ittifakı kurduk. Ülkemizde gerçekleştirilemeyen bir ittifakı Nevşehir’de kurduk. Benim için siyasi parti meseleleri kapanmıştır. Kırgınlıklar söylemler olmuştur. Hepsi artık geride kalmıştır. Nevşehirlinin güvenine layık olmak, mesajını net bir şekilde alabilmek için çalışacağız. Belediye başkanı değil, hizmetkarız. Dünkü Rasim aynıdır. O tercihe, o güvene layık olabilmek için çalışacağız. Yüksek Seçim Kurulunun tüm yetkililerine içten tebrik ediyorum” dedi.

Etiketler Mazbata iyi parti il nevşehir
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