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İzmir açıklarında korkutan deprem

İzmir açıklarında korkutan deprem
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AFAD, Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat17.14'te Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında meydana gelen depremin derinliği 9.94 kilometre olarak ölçüldü. 

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

Etiketler izmir deprem ege denizi
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