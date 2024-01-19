İzmir açıklarında korkutan deprem

İlk Türk astronotun 14 günlük uzay görevi belli oldu

Konut satışlarında beklenen oldu

İçişleri, Valilik, Meteoroloji ve AKOM duyurdu: Kar geliyor!

Kulisler bu iddiayı konuşuyor: Erdoğan'dan Bakan Şimşek'e ''yerel seçim'' talimatı

TOKİ'den Şubat ayında 9 ilde 3 bin 395 konut ihalesi

Nesli tükenmek üzere olan bu ''minik canavar'' şans eseri Bursa'da bulundu