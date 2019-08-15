İzmir Büyükşehir'den ESHOT'a iki takviye

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Nisan ayında göreve gelmesinin ardından sürdürdüğü bürokratik değişikliklere ve atamalara devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Nisan ayında göreve gelmesinin ardından sürdürdüğü bürokratik değişikliklere ve atamalara devam ediyor.

Soyer son olarak Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı kadrosunda görev yapan Pınar Meriç’i, ESHOT Genel Müdürlüğü Daire Başkanı kadrosuna atadı.

Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı kadrosunda görev yapan Vecdi Koru’nun da, ESHOT Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığında görevlendirildiği belirtildi.

Yapılan bilgilendirmede, ‘Belediye personeli, Belediye Başkanı tarafından atanır. Birim Müdürlüğü ve üst yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda Belediye Meclisinin bilgisine sunulur’ denildi.

Kararlar ilk meclis oturumuna gelecek.