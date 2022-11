İzmir'de 4.9 büyüklüğünde deprem

İzmir'in Buca ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Panikle yüksekten atlayan 2 vatandaş yaralandı. Deprem Manisa ve Aydın'da da hissedildi.

İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesinden alınan verilere göre, saat 03.29'da merkez üssü İzmir'in Buca ilçesinde, Richter ölçeğine göre yerin 14.47 kilometre derinliğinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İKİ VATANDAŞ YÜKSEKTEN ATLADI

Manisa ve Aydın'ın ilçelerinde de hissedilen deprem paniğe neden oldu. Yerin 14.47 km altında meydana gelen depremde, Konak ilçesi Kubilay Mahallesi'nde bir caminin minaresi büyük bir gürültüyle yıkıldı. Öte yandan deprem sırasında, iki vatandaş yüksekten atlayarak yaralandı. Depremin ardından açıklamada bulunan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Kıymetli İzmirliler. Öncelikle geçmiş olsun. 4,9 büyüklüğünde olduğu ifade edilen Buca merkezli depremde ilimizde Konak'ta bir cami minaresi dışında hasar ve yüksekten atlama şeklinde yaralanmalar dışında herhangi bir sıkıntı olmamıştır. Tekrar geçmiş olsun" mesajını paylaştı.

AFAD'TAN PANİĞE KAPILMAYIN UYARISI

İzmir'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 13 artçı sarsıntı meydana geldiğini belirten AFAD, "İzmir ilimizin Buca ilçesindeki 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından, an itibarıyla en büyüğü 2.4 olmak üzere 13 artçı sarsıntı meydana gelmiştir. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmamalarını önemle istirham ediyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz" açıklamasında bulundu.





BAKAN SOYLU: CAN KAYBI BİLGİSİ ULAŞMADI

İzmir'in Buca ilçesinde, saat 03.29'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Soylu, "İzmir Buca'da, saat 03.29'da gerçekleşen 4.9 büyüklüğünde depremde şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi ulaşmamıştır. 2 vatandaşımız panikle atlama sonucu yaralanmış, bir cami minaresinde de hasar meydana gelmiştir. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir" dedi.

'İLK TESPİTLERİMİZE GÖRE METRO, TRAMVAY VE İZBAN TESİSLERİNDE BİR HASAR YOK'

Deprem sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer şu açıklamalarda bulundu:

"Merkez üssü Buca olan 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından tüm itfaiye ekiplerimiz devriyede. Konak'ta bir camimizin minaresi yıkıldı. İlk tespitlerimize göre metro, tramvay ve izban tesislerinde bir hasar yok. Detaylı tarama sürüyor."

BUCA BELEDİYE BAŞKANI: TÜM EKİPLERİMİZLE GÖREV BAŞINDAYIZ

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç "Geçmiş olsun Buca, geçmiş olsun İzmir… Az önce meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. BUCAKUT ve Sarı Masa ekiplerimiz başta olmak üzere tüm ekiplerimiz ile görev başındayız. Gelişmeleri izliyoruz. Şu ana kadar herhangi bir mal ve can kaybı tarafımıza ulaşmamıştır" mesajını paylaştı.

DHA MUHABİRİ: TÜM İZMİRLİLERİ UYKUDAN UYANDIRDI

DHA muhabiri Hande Nayman CNN Türk canlı yayınında son durumu aktardı: İzmirlilerin gergin bekleyişi sürüyor. Deprem sonrası gözler yetkililerin açıklamalarına çevrildi. Deprem yaklaşık 7 saniye sürdü. Tüm İzmirlileri uykudan uyandırdı. Can kaybının yaşanmaması sevindirici.

"AKTİF FAYLAR VAR"

Prof. Dr. Okan Tüysüz NTV canlı yayınında depremle ilgili şu bilgileri paylaştı: Şu anda yapılan araştırmalar var bölgede. İzmir içinde aktif faylar var. O faylardan biri Tuzla fayıdır. Mutlaka hazırlıklı olmalıyız. Uzun yıllar içinde depremler olmuştur olacaktır. 2020’de olan deprem İzmir’in 70 KM uzaklığındaydı, buna rağmen 117 cana mal olmuştu. Bu da tabi yapılaşmada yaptığımız hataların sonucu. Önümüzdeki süreçte yapılaşmaya son derece dikkat etmeli, depreme hazırlıklı olmalıyız.

PROF. DR. ŞÜKRÜ ERSOY: BU İŞİN ŞAKASI YOK

Prof. Dr. Şükrü Ersoy da şu bilgileri paylaştı: Malum İzmir bir deprem bölgesi. Dolayısıyla İzmir’in her tarafında faylar var. Marmara gibi değil, çok sayıda fay var. Bu faylarda yıkıcı bir deprem meydana gelmedi ama gelmeyeceği anlamına da gelmiyor. 4 üzerindeki depremler insanlar tarafından hissedilip, kaygıya neden olabiliyor. Alüvyon zeminler depremi daha büyük hissettirir. Yapılarda hasarlara neden olabiliyor. 4,9’luk depremin bir binayı yıkması, zarar vermesi mümkün değil fakat sarsıntıyı olduğundan daha fazla hissettirir. Ülkemizde 5.0’e varan depremler zarar verebiliyor. Bu şiddette depremlerde binanın zarar görmesi için malzemesinin çok kötü olması gerekiyor. Genellikle bunu kırsal kesimlerde yaşıyoruz ama Batı’da bu büyüklükteki depremlerde zarar görmemiz çok affedilir bir şey değil. Bu, yapısal stok açısından çok hazır olmadığımızı gösteriyor. Bu işin şakası yok. 2020 örneğinden konuşacağımız gibi, modern binalar bile 6,9’luk depremde hasar görmüş, yıkılmıştı. Deprem aniden gelebiliyor. Yapısal stoğumuzu çok iyi hazırlamamız gerekiyor ve her an hazır olmak adına çalışmaları sürdürmemiz gerekiyor. Daha büyük deprem gelir mi gelmez mi kehanetinde bulunamayız, spekülatif yaklaşım olur. Bir süre daha artçılar olabilir. Ama 4,9’luk depremin artçılarının 4.0’ü geçmemesi gerekir.

DHA