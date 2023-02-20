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İzmir'de 8 okulun tahliyesine karar verildi

İzmir'de 8 okulun tahliyesine karar verildi
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İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte depremsellik testleri sonucunda 8 okulun tahliyesine karar verildiğini belirtti.

Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, risk taşıyan 8 okulun olduğunu ifade ederek, bu okulların tahliye tarihlerini açıkladı.

Açıklamada, okullar ve tahliye tarihleri şöyle aktarıldı:

"26 derslik ve 797 öğrenci kapasiteli Aliağa'daki Şehit Oğuz Özgür Anadolu Lisesi, 22 Şubat tarihinde Şehit Bahattin Elden Anadolu İmam Hatip Lisesine, 6 derslik 110 öğrenci kapasiteli Aliağa'daki Hasbi Şengül İlkokulu (A Blok) aynı tarihte Hasbi Şengül İlkokuluna (B Blok), 9 derslik 336 öğrenci kapasiteli Çiğli'deki Sasalı İlkokul/Ortaokulu, Kaklıç İlkokulu/Ortaokuluna, 13 derslik 309 öğrenci kapasiteli Foça'daki Reha Necla Midilli Ortaokulu yarın itibarıyla Reha Necla Midilli İlkokuluna, 17 derslik 470 öğrenci kapasiteli Kemalpaşa'daki Armutlu Ortaokulu yarın itibarıyla Veli Üzümcü İlkokulu ve Armutlu İlkokuluna, 10 derslik 150 öğrencili Kemalpaşa'daki Halilbeyli Hatice Ali Katrancı İlkokulu yarın itibarıyla Aliya İzzetbegoviç Ortaokuluna, 10 derslik 833 öğrencili Kemalpaşa'daki Faruk Ergüden Mesleki Eğitim Merkezi, İbrahim Polat - Ege Seramik Meslek Lisesi ve Teknik Anadolu Lisesine, 8 derslik 22 öğrenci kapasiteli Urla'daki Esrar Koman Sümen Özel Eğitim Uygulama Okulu (1-2 Kademe) 22 Şubat tarihinde Urla Ayşe Hafsa Sultan Özel Eğitim Anaokuluna taşınacak."

Etiketler izmir okul tahliye
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