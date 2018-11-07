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  3. 07 Kasım 2018 08:01

İzmir'de arkadaşları için eylem yapan 63 kişiye gözaltı

İzmir'in Çiğli ilçesinde, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan işçiler için eylem yapan 63 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de arkadaşları için eylem yapan 63 kişiye gözaltı
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İzmir'in Çiğli ilçesinde, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldığı iddia edilen arkadaşları için izinsiz eylem düzenleyen 63 kişi, gözaltına alındı.

Çiğli Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan bir fabrikada çalışan 7 işçi, dün, iddiaya göre Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Gıda-İş Sendikası'na üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldı. İşçiler, akşam saatlerinde haksız yere işlerine son verildiğini belirtip, fabrikadan çıkmayı reddetti. Bu sırada Gıda-İş Sendikası üyesi bir grup da fabrika önüne gelerek işçilere destek verdi. Fabrika önünde güvenlik önlemi alan polis ekipleri işçileri dağılması için uyardı. Polisin uyarılarını dikkate almayan gruptaki 11'i kadın, toplam 63 kişi gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

DHA

sendika , gözaltı , izmir , çiğli
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