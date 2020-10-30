İzmir'de deprem kaosu! Kente girişler durduruldu

İzmir Valilik kararı doğrultusunda İzmir'e girişler bir sonraki duyuruya kadar kapatıldı. Yapılan açıklamada, İzmir-İstanbul otoyolunda çıkışlar İzmir yönünde Saruhanlı veya Turgutlu'dan verildiği duyuruldu.

SOYLU: LÜTFEN ARAÇLARINIZI KULLANMAYIN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayın, yolları müdahale ekiplerimize bırakın." çağrısında bulundu.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki sarsıntılar da sürüyor. İzmir'de oturan vatandaşlar, depremin etkisinin daha az hissedildiği bölgelere gitmek için harekete geçti. Araçlarıyla yola çıkan ve şehir merkezinden uzaklaşmak isteyen vatandaşlar, İzmir-Çeşme otoyolunda yoğunluk oluşturdu. Otoyolda trafik durma noktasına geldi.



İZMİR VALİSİ UYARDI

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Vatandaşlarımızdan ricam sakin olmaları, hiç kimsenin gereksiz trafiğe çıkmaması. Şu anda İzmir'de trafik kilitlemiş durumda, gücümüzün bir kısmını o tarafa sevk etmek zorunda kalıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricam, herkes sakin bir şekilde, boş bir alanda beklesin, bizim açıklamalarımızı beklesin." ifadelerini kullandı.