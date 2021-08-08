İzmir'de facia! 6 ölü, 11 yaralı var!

Masumlar Apartmanı dizisi için ortalığı karıştıran iddia

Tarihin en büyük orman yangınında acı bilanço ortaya çıktı

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