İzmir'de sağanak! İş yerleri göle döndü

İzmir'de yaşanan sağanak nedeniyle, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı dükkanları su bastı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce İzmir için yapılan uyarının ardından sağanak gün boyunca aralıklarla etkisini gösterdi. Sağanak nedeniyle Gazi Bulvarı, Çınarlı gibi trafiğin yoğun olduğu yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı.

DIŞARI ÇIKANLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Kemeraltı Çarşısı'nda bazı dükkanları su bastı. Trafik polisleri ve zabıta ekipleri, su baskınlarına karşı önlem aldı. Bazı noktalarda rögarlar taştı. Yağmura hazırlıksız dışarı çıkanlar zor anlar yaşadı.