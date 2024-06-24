İzmir'de toplu ulaşıma büyük zam

İzmirim Kart ile tam biniş ücreti bugün itibariyle 17,5 TL’ye çıkarken, 11,52 TL olan öğretmen biniş ücreti sabit tutuldu. 60 yaş biniş ücreti 15,50 TL, öğrenci biniş ücreti ise 7,50 TL oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), kent içi toplu ulaşım ücret tarifesini güncelledi. Yeni tarife, 24 Haziran Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak. İşte detaylar: Tam Biniş Ücreti: 17,5 TL

Öğrenci Biniş Ücreti: 7,5 TL (Aktarma ücretlerinden muaf)

Öğretmen Biniş Ücreti: Değişmedi (11,52 TL)

60 Yaş Üstü Biniş Ücreti: 15,50 TL Aktarma ücretleri de yeniden düzenlendi. İlk aktarmada 8,78 TL, ikinci aktarmada ise 4,42 TL ücret alınacak. Öğrenciler ise aktarma ücretinden muaf olacak.