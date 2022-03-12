İzmirli depremzedelerin kredi umudu

İzmirli depremzedeler, büyük acının üzerinden 500 günden fazla süre geçmesine rağmen sorunlarının tam anlamıyla çözümlenmemesi nedeniyle büyük sıkıntı içinde olduklarını söylediler.

10 binden fazla depremzede adına bir açıklama yapan ve sorunları dile getiren İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan, ‘Acılarımız hala sıcak. Üstelik evsiz kalmamız önemli bir sıkıntı. Hayat koşulları ve kira artışları ortada. Düşük faizli, uzun vadeli ve en az iki yıl geri ödemesiz 600 bin lira kadar bir kredi beklentimiz var. 10 kat imar izni konusundaki yasal sorunların da çözümünü bekliyoruz’ dedi.

İZDEDA üyeleri ile bir araya gelen İzmir Platformu Başkanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Dr. Hakan Tartan da, neredeyse bir buçuk yıldır haklarını arayan depremzedelere kulak verilmesi gerektiğini belirterek, büyük sıkıntı içindeki yurttaşların artık dayanma güçlerinin kalmadığını söyledi.

Kooperatif ve ‘çözüm odaklı iletişim ‘ konularının da ele alındığı toplantıya Türkiye Meclis Üyeleri Derneği Başkanı ve İzmir Platformu Genel Sekreteri Yalçın Kocabıyık da katıldı.