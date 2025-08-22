İzmirliler dikkat her 3 günde bir 6 saatliğine sular kesilecek... İZSU saatleri açıkladı

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, kesintinin 3 günde bir uygulanacağını bildirerek, kritik saatleri açıkladı.

İzmir'de kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle alınan tedbirler uygulanmaya başladı. Daha önce kent genelinde 6 Ağustos ile 21 Ağustos arasında 5 bölgede uygulanan planlı su kesintisinin süresi, 31 Ağustos’a kadar uzatılmıştı.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU), kentte uygulanacak planlı su kesintisine dair detayları aktardı.

Buna göre İzmir'in merkez ilçelerinde 5 günde bir uygulanacak olan kesinti 3 günde bir yapılacak. Yeni plana Menemen ilçesindeki bazı mahallelerin de eklendiği bildirildi.

22 Ağustos'tan itibaren kesinti planında değişiklik yapıldığını belirten İZSU, 3 ayrı bölgede 23.00-05.00 saatlerinde kesinti yapılacağını açıkladı.