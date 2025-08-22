  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İzmirliler dikkat her 3 günde bir 6 saatliğine sular kesilecek... İZSU saatleri açıkladı

İzmirliler dikkat her 3 günde bir 6 saatliğine sular kesilecek... İZSU saatleri açıkladı

İzmirliler dikkat her 3 günde bir 6 saatliğine sular kesilecek... İZSU saatleri açıkladı
Güncelleme:

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, kesintinin 3 günde bir uygulanacağını bildirerek, kritik saatleri açıkladı.

İzmir'de kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle alınan tedbirler uygulanmaya başladı. Daha önce kent genelinde 6 Ağustos ile 21 Ağustos arasında 5 bölgede uygulanan planlı su kesintisinin süresi, 31 Ağustos’a kadar uzatılmıştı.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU), kentte uygulanacak planlı su kesintisine dair detayları aktardı.

Buna göre İzmir'in merkez ilçelerinde 5 günde bir uygulanacak olan kesinti 3 günde bir yapılacak. Yeni plana Menemen ilçesindeki bazı mahallelerin de eklendiği bildirildi.

22 Ağustos'tan itibaren kesinti planında değişiklik yapıldığını belirten İZSU, 3 ayrı bölgede 23.00-05.00 saatlerinde kesinti yapılacağını açıkladı.

text-ad
Etiketler izmir susuzluk İZSU izmir büyükşehir belediyesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İranlı kuryenin makatından çıkanlar yok artık dedirtti! İranlı kuryenin makatından çıkanlar yok artık dedirtti! İki kız kardeşin ardından bir kadın daha evinde ölü bulundu İki kız kardeşin ardından bir kadın daha evinde ölü bulundu Kadınların yüzme havuzu tartışmasında ''ben AK Partiliyim, teşkilattanım'' rezaleti! Kadınların yüzme havuzu tartışmasında ''ben AK Partiliyim, teşkilattanım'' rezaleti! 5 bin TL için değer miydi ? Akılalmaz anlar saniye saniye kamerada 5 bin TL için değer miydi ? Akılalmaz anlar saniye saniye kamerada Metin Şentürk herkesten dua istemişti... Acı haber geldi Metin Şentürk herkesten dua istemişti... Acı haber geldi Karısı onu evlerinin önünde bıçakladı, yaralı koca tepki dahi veremedi! Karısı onu evlerinin önünde bıçakladı, yaralı koca tepki dahi veremedi! Sürücülerin tepki gösterdiği trafik cezalarında akılalmaz istatistik Sürücülerin tepki gösterdiği trafik cezalarında akılalmaz istatistik Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade ''hem düşman hem manken çatlatmaya devam'' dedi Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade ''hem düşman hem manken çatlatmaya devam'' dedi Havai fişek deposunda patlama: 2 ölü, 34 yaralı Havai fişek deposunda patlama: 2 ölü, 34 yaralı Vekil ve belediye başkanları transferleri sürerken Bağımsız milletvekilinden ders gibi sözler Vekil ve belediye başkanları transferleri sürerken Bağımsız milletvekilinden ders gibi sözler
15 yaşındaki genç kızı, erkek arkadaşıyla yakalayınca dehşet saçtı 15 yaşındaki genç kızı, erkek arkadaşıyla yakalayınca dehşet saçtı Zeytinli Rock Festivali yasağına mahkeme ''dur'' dedi! Zeytinli Rock Festivali yasağına mahkeme ''dur'' dedi! İşte dünyanın en yüksek ikinci şelalesi olan Türkiye'deki gizli cennet İşte dünyanın en yüksek ikinci şelalesi olan Türkiye'deki gizli cennet Ağustos ayının 28 ilde yapılan en geniş kapsamlı son seçim anketinin sonuçları açıklandı Ağustos ayının 28 ilde yapılan en geniş kapsamlı son seçim anketinin sonuçları açıklandı Düğün magandası en güzel günlerini kana buladı: Ölü ve yaralılar var! Düğün magandası en güzel günlerini kana buladı: Ölü ve yaralılar var! Babasına yardım etmek istemişti; ikisi de göçük altında kaldı Babasına yardım etmek istemişti; ikisi de göçük altında kaldı Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Sıcak değil, çok sıcak olacak! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Sıcak değil, çok sıcak olacak! İstanbul'daki villa bahçesinde cesedi bulunan adamın kaçırılma anı kamerada İstanbul'daki villa bahçesinde cesedi bulunan adamın kaçırılma anı kamerada Ahmet Çakar'dan olaylı veda: 'Allah'a havale ediyorum' deyip bıraktı Ahmet Çakar'dan olaylı veda: 'Allah'a havale ediyorum' deyip bıraktı Galatasaray'dan ezeli rakipleri hakkında Süper Lig'e bomba gibi düşecek suçlamalar! Galatasaray'dan ezeli rakipleri hakkında Süper Lig'e bomba gibi düşecek suçlamalar!