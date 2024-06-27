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İzmirliler isyan edecek: Ekmeğin gramajı düştü, fiyatı arttı

İzmirliler isyan edecek: Ekmeğin gramajı düştü, fiyatı arttı
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İzmir'de 1 Temmuz'dan itibaren İZTO üyesi fırınlarda 200 gram ekmek 10 liradan satılmaya başlanacak.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclisi, haziran ayı olağan toplantısında İzmir'de ekmeğe zam kararı aldığını açıkladı.

Son yıllarda yaşanan ekonomik kriz vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. Yüksek enflasyon karşısında maaşların cebe girmeden buhar olup gitmesi vatandaşın alım gücünü her gün daha da düşürüyor.

Temel gıdaya erişimin azaldığı Türkiye’de vatandaşlar geçim derdine düştü.

Gerçekleştirilen toplantıda alınan kararla ekmeğin gramı 220 gramdan 200 grama düşerken, fiyatı ise 9 liradan 10 liraya yükseltildi.

Bu kapsamda İzmir'de 1 Temmuz'dan itibaren İZTO üyesi fırınlarda 200 gram ekmek 10 liradan satılmaya başlanacak.

İZMİR HALK EKMEK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde 7 liraya yükselen halk ekmek fiyatını 5 liraya indirmişti.

Başkan Tugay'ın halk ekmeğe yıl sonuna kadar zam yapmayacağı aktarıldı.

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