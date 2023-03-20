  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Jahrein açıkladı: ''Meral Akşener büyüklük gösterip beni affetti''

Jahrein açıkladı: ''Meral Akşener büyüklük gösterip beni affetti''

Jahrein açıkladı: ''Meral Akşener büyüklük gösterip beni affetti''
Güncelleme:

Sosyal medyada yaptığı yayınlarla birlikte gündeme ilişkin yaptığı açıklamalarla da dikkat çeken Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç, İYİ Parti lideri Meral Akşener ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını "Büyüklük gösterip beni affetti" diyerek açıkladı.

Türkiye'nin en fazla izlenen yayıncılarından biri olan Ahmet Sonuç (Jahrein), yalnızca oynadığı oyunlarla değil aynı zamanda sivri diliyle de tanınmakta. Hem iktidar hem de muhalefet partilerini yoğun şekilde eleştiren Sonuç, geçtiğimiz günlerde Millet İttifakı'nda yaşanan cumhurbaşkanı adayı belirleme krizi sürecinde Akşener için kullandığı ifadeler nedeniyle özür diledi. 

"BÜYÜKLÜK GÖSTERİP BENİ AFFETTİ"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile telefonda görüştüğünü ve kendisinden özür dilediğini belirten Jahrein, söz konusu görüşmeyi detaylandıran paylaşımında "Sayın Meral Akşener ileaz önce telefonda görüştük. Yeni doğan bebeğimizden ötürü beni ve eşimi tebrik etti. Kendisine ulaşmak için geçen hafta özel kalemine ulaşmıştım. Oğlan erken doğunca yüz yüze görüşemedik. Önceden sarf ettiğim haddimi aşan sözlerden ötürü özür diledim kendisinden. “Kaç yaşındasın?” dedi. “34” dedim. “Gençsin. Olur öyle şeyler.” dedi. Büyüklük gösterip beni affetti. “Gençlerin çıkarlarını koruyun lütfen. Size güveniyoruz.” dedim. “Her şey hallolacak.” dedi. Ben oğlumun altını değiştirmeye gidiyorum. Buralar size emanet." ifadelerini kullandı.

Etiketler jahrein meral akşener beni affett gençsin iyi parti Ahmet Sonuç
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Deprem bölgesinde AFAD aracı kaza yaptı, ölü ve yaralılar var!
Depremin korkunç görüntüleri ortaya çıktı: Duvarlar böyle çatladı
Yılan uzmanı ihbara gittiği evin altındaki manzarayı görünce hayatının şokunu yaşadı
Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları nereye koşuyor ?
''Kılıçdaroğlu'na 3 cümle önereceğim'' dedi salonda alkış tufanı koptu
CHP'li Başarır ''Sınava bile girmeden diploma sahibi oldular'' deyip isimleri açıkladı
Kızılay Başkanı Kınık'ın Recep İvedik paylaşımı tepki çekti, Tweet'i sildi
İstanbul'da Nevruz gerginliği! 224 gözaltı var
Sağanak vurdu, bir ilimizde eğitime ara verildi
Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle gecelerde görüntülendi