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Jahrein hakkında Kılıçdaroğlu’na hakaret iddianamesi

Jahrein hakkında Kılıçdaroğlu’na hakaret iddianamesi
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Jahrein takma adı ile tanınan sosyal medya ünlüsü Ahmet Sonuç hakkında CHP'nin eski genel başkanı Kılıçdaroğlu'na hakaretten iddianame düzenlendi.

CHP’nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na aday olduğu dönemde hakaret eden Jahrein hakkında iddianame hazırlandı.

Haberi X hesabından duyuran Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, şunları yazdı: “7. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na, ahlaksızca hakaretler savuran Ahmet Sonuç (Jahrein) isimli şahıs hakkında gereğini yapacağımızı söylemiştik. Sözümüzü tuttuk! Yaptığımız başvuru sonucunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Sonuç hakkında Kamu Görevlisine Hakaret Suçu’ndan İddianame düzenledi! Ceza almasını sağlayacağız...”

Etiketler Jahrein ahmet sonuç iddianame kemal kılıçdaroğlu kemal kılıçdaroğlu'na hakaret hakaret iddianamesi
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