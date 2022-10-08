Jandarmadan yol uygulaması: Onlarca gözaltı var

Şanlıurfa'da, jandarma ekiplerince 7 noktada gerçekleştirilen yol kontrollerinde 41 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ile Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarına yönelik kent genelinde 7 noktada 'şok yol arama' uygulaması başlattı. Kontrol noktasında ekiplerce durdurularak, dedektör köpekle gerçekleştirilen 962 araç aramalarında; 30 gram eroin, 35 gram metamfetamin, 50 gram esrar, 3 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Aramalar sırasında 1 şüphelinin, uyuşturucuyu spor ayakkabısının iç kısmına gizlediği belirlendi. 36'sı çeşitli suçlardan aranan 41 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'inde ise uyuşturucu madde bulundu. (DHA)

DHA