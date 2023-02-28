Japonya’da Türk İzleri Belgeseli, Japonya Devlet Televizyonu'nda

Yayın ağı ve tarihi ile dünyanın en büyük yayın kuruluşlarından olan Japonya Devlet Televizyonu NHK TV, 20 Mart 2023 Pazartesi günü Türk yapımı önemli bir belgesel filmi ekranlarına getirecek.

Yayın hayatına 1925 yılında Birleşik Krallık Merkezli BBC Televizyonu model ağı ile başlayan NHK TV, bugün birçok kanalı ve radyo ağı ile yayın hayatına çok kapsamlı bir şekilde tüm dünyada devam ediyor.

NHK TV, Türkiye ve Japonya arasındaki tarihi ilişkileri tüm derinliği ile ele alan ve Japonya’da Türklere ait izleri konu alan Türk yönetmen Umut Mete Soydan tarafından hazırlanan “Japonya’da Türk İzleri Belgesel Filmi”ni yayınlanlayacak.

20 Mart 2023 tarihinde NHK TV 1.Kanalında yapılacak yayın Japonya saati ile 22:50’de gerçekleştirilecek.

2022 yılında yılın belgeseli ödülünü alan film Türkiye’de, TRT AVAZ kanalında yayınlanmış, Japonya’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen “Japonya Festivali”nde ve çeşitli üniversitelerde gösterilmişti. Uluslar arası 13. Taşkent Film Festivali’ne Türkiye adına katılan tek belgesel olan film, ayrıca Türk Hava Yolları’nın dünya genelindeki tüm uçaklarında üç farklı dilde devam ediyor.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün de yapımına destek verdiği film, Türk – Japon İlişkilerinin tarihini, geçmişini ve dostluğunu anlatan en kapsamlı film olma özelliği taşıyor.