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  3. 26 Ekim 2018 14:21

Kaçak göçmen denizde doğum yaptı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenlerin botu durduruldu. Şişme bottaki kadınlardan biri doğum yaptı.

Kaçak göçmen denizde doğum yaptı
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İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışırken durdurulan lastik şişme bottaki düzensiz göçmenler arasında bulunan Afganistan uyruklu bir kadın doğum yaptı.

Alınan bilgiye göre, bugün saat 07.41'de Dikili ilçesi Bademli önlerinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bot görevlendirildi.

Durdurulan lastik şişme botta Afganistan uyruklu 9'u kadın, 20'si çocuk 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler arasında bulunan hamile bir göçmenin doğum sancılarının başlaması üzerine Sahil Güvenlik botu ivedilikle Dikili Limanı'na intikale geçti ancak bu sırada doğum gerçekleşti.

Saat 09.40 sularında sağlıklı bir kız dünyaya getiren Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, limanda hazır bekleyen 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi.

"Umuda yolculuk" yolunda botta doğan kız çocuğuna Zehra ismi verildi. Bebeğin ve annenin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

AA

operasyon , kaçak göçmen , bot
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