Kaçakçılara eş zamanlı operasyon: 12 ton akaryakıt ele geçirildi

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda akaryakıt kaçakçısı 2 şahıs yakalanırken, 12 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından 2 şahsın ikametlerine ve 2 kamyona eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda 12 ton karışımlı akaryakıt, 15 adet 1 tonluk tank, 1 adet 2.5 ton kapasiteli elektronik kantar, 1 adet 2.5 ton kapasiteli forklift ve 1 adet elektrikli yakıt aktarımında kullanılan santrafiş ele geçirildi. Ekipler tarafından ele geçirilen materyallere el konulurken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.