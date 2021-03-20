KADEM'den ''İstanbul Sözleşmesi'' açıklaması

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Cumhurbaşkanlığı imzasıyla İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yönetiminde Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın da bulunduğu Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Cumhurbaşkanlığı imzasıyla İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine ilişkin açıklama yaptı.

"İstanbul Sözleşmesi kadına şiddetle mücadele için önemli bir girişimdi" denilen açıklamada, "Geldiğimiz noktada zemininden koparılmış ve toplumsal bir gerilim öznesi haline dönüştürülmüş durumda. Verilen fesih kararını da bu gerilimin bir neticesi olarak okuyoruz. Şiddetle mücadele noktasında uygulamalardaki sorunların giderilmesi için tüm gücümüzle çalışacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

KADEM, sözleşmenin feshedilmesinin ardından sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul Sözleşmesi kadına şiddetle mücadele için önemli bir girişimdi. Geldiğimiz noktada zemininden koparılmış ve toplumsal bir gerilim öznesi haline dönüştürülmüş durumda. Verilen fesih kararını da bu gerilimin bir neticesi olarak okuyoruz.

Kadın ve Demokrasi Derneği olarak bu konudaki tercihimiz, Avrupa Konseyi’ne söz konusu tartışmaları bertaraf edecek bir yorum beyanı verilmesi yönündeydi. Nitekim şimdiye kadar hükümetin kadın hakları konusunda tüm ön açıcı ve destek politikalarıyla önemli kazanımlara imza atıldı.

KADEM olarak, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da /Varoluşta Eşitlik Sorumlulukta Adalet/ sloganıyla genel kadın hakları mücadelesinde kazanımlarımızın ısrarlı takipçisi olacağız.

Şiddetle mücadele noktasında 6284 sayılı kanunun daha da güçlendirilmesi ve uygulamalardaki sorunların giderilmesi için tüm gücümüzle çalışacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz.”