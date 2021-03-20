  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. KADEM'den ''İstanbul Sözleşmesi'' açıklaması

KADEM'den ''İstanbul Sözleşmesi'' açıklaması

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Cumhurbaşkanlığı imzasıyla İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yönetiminde Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın da bulunduğu Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Cumhurbaşkanlığı imzasıyla İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine ilişkin açıklama yaptı.

"İstanbul Sözleşmesi kadına şiddetle mücadele için önemli bir girişimdi" denilen açıklamada, "Geldiğimiz noktada zemininden koparılmış ve toplumsal bir gerilim öznesi haline dönüştürülmüş durumda. Verilen fesih kararını da bu gerilimin bir neticesi olarak okuyoruz. Şiddetle mücadele noktasında uygulamalardaki sorunların giderilmesi için tüm gücümüzle çalışacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

KADEM, sözleşmenin feshedilmesinin ardından sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul Sözleşmesi kadına şiddetle mücadele için önemli bir girişimdi. Geldiğimiz noktada zemininden koparılmış ve toplumsal bir gerilim öznesi haline dönüştürülmüş durumda. Verilen fesih kararını da bu gerilimin bir neticesi olarak okuyoruz.

Kadın ve Demokrasi Derneği olarak bu konudaki tercihimiz, Avrupa Konseyi’ne söz konusu tartışmaları bertaraf edecek bir yorum beyanı verilmesi yönündeydi. Nitekim şimdiye kadar hükümetin kadın hakları konusunda tüm ön açıcı ve destek politikalarıyla önemli kazanımlara imza atıldı.

KADEM olarak, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da /Varoluşta Eşitlik Sorumlulukta Adalet/ sloganıyla genel kadın hakları mücadelesinde kazanımlarımızın ısrarlı takipçisi olacağız.

Şiddetle mücadele noktasında 6284 sayılı kanunun daha da güçlendirilmesi ve uygulamalardaki sorunların giderilmesi için tüm gücümüzle çalışacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz.”

Etiketler KADEM açıklama İstanbul Sözleşmesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İşte banka banka yeni güncel kredi faiz oranları ( Mart 2021 )
BİM 23 Mart Salı aktüel ürünler kataloğu açıklandı
Kabine revizyonu için bir iddia daha! ''İşte isim listesi'' diyerek açıkladı
İsmail Saymaz TCMB başkanlığı için yeni adayını açıkladı, sosyal medya yıkıldı!
Sörloth geri mi dönüyor ?
İBB'den 'Gezi Parkı' açıklaması
İkinci el cep telefonu alımında ve satımında yeni dönem! Zorunlu oldu
Ağbal'ın görevden alınacağını bilmişti; şimdi de Erdoğan'ın ''damat'' planını açıkladı
Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu kimdir ?
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Emeklilikte yeni formül