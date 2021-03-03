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Kadıköy'de çocukların sesi radyo tiyatrosu ile kulaklarınızda

Kadıköy'de çocukların sesi radyo tiyatrosu ile kulaklarınızda

Henüz televizyonun yaygın olmadığı, internetin olmadığı dönemlerde evleri şenlendiren radyo tiyatrosu, pandemi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilen ve evlerine kapanan çocukların neşesi oldu.

50 yıl öncesinde radyolardan kulaklara ulaşan ‘radyo tiyatrosu’, ‘Bizim Çocuklar’ tiyatro ekibinin popüler masalları seslendirmesiyle, yeni nesil radyo deneyimi olan podcaste taşındı. Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’nin (HKÇKM) düzenlediği “Çocukça Tiyatro” atölyesinde tiyatro e

Etiketler kadıköy kadıköy belediyesi şerdil dara odabaşı
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