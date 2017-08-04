Kadıköy'de korkutan yangın

Kadıköy'de 8 Katlı bir apartmanda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Üst katlarda mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri merdiven aracıyla kurtardı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın saat 12.30 sıralarında Merdivenköy Mahallesi Ressam Salih Ermez Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Binanın girişinde bulunan elektrik panosunda kısa devre nedeniyle yangın başladı. Yangın nedeniyle binanın içini Duman kapladı. haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlıkekibi sevk edildi. Elektrik panosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, yangın nedeniyle çıkan yoğun duman apartmanın tüm katlarını sardı.

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

İtfaiye ekipleri binanın dışından uzattıkları merdivenle üst katlarda mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Yangında dumandan etkilenen biri kadın 3 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Kurtarılan bir kadın gözyaşlarına boğuldu. Komşuları kurtarılan kadına su vererek sakinleştirmeye çalıştı.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.