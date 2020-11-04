  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 04 Kasım 2020 18:29

Kadın doğum bölümüne giren hamile kedinin 3 yavrusu oldu

Özel bir hastanenin kadın doğum bölümüne giren hamile kedi, götürüldüğü veterinerde doğum yaparak 3 yavru sahibi oldu.

Kadın doğum bölümüne giren hamile kedinin 3 yavrusu oldu
A+ A-

Sağlık Mahallesi Dodurga Caddesi'nde üzerinde bulunan özel bir hastanenin kadın doğum bölümüne hamile bir kedinin girdiğini gören sağlık çalışanları durumu Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Belediye ekipleri, hamile kediyi özel taşıma çantasına koyularak Belediyesi Hayvan Hastanesi Doğal Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü. Veteriner tarafından muayene edilen hamile kedi Hayvan Hastanesi’nde 3 yavru dünyaya getirdi.

Anne kedi ve 3 yavrusunun bir süre Hayvan Hastanesi Doğal Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tutulacağı öğrenildi.

kedi , hamile , özel hastane
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM