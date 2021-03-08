Kadınlar, 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü için bir araya geldi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde erkek şiddetine ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı çıkan kadınlar İstanbul'da bir araya geldi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Türkiye’nin birçok kentinde kadınlar erkek şiddetine ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı alanlara çıktı. İstanbul Taksim'de 19. Feminist Gece Yürüyüşü düzenlenlendi.

İstanbul’daki gece yürüyüşüne dair gelişmeler şöyle:

20.30 - Kadınların tüm ısrarına rağmen polis, Taksim'e yürüyüşe izin vermedi. Kadınlar, her sene meydanlarda olacaklarını ve eşitsizlikle mücadeleye devam edeceklerini belirterek eylemi sonlandırdı.

20.05 - Polis, Karaköy'e yürüyen kadınlara eylemi sonlandırmaları çağrısı yaptı.

​19.44 - Kadınlar, Karaköy'e doğru yürümeye başladı.

​19.30 - Feminist Gece Yürüyüşü için Taksim'de basın açıklaması okundu.

Açıklamada, "Gücünü feminizmden, gücünü dayanışmadan, gücünü sokaklarda her şeye rağmen bir arada olmaktan alan bizler, kahkahamız, öfkemiz, isyanımız ve mücadelemizle tam 19. kez 8 Mart feminist gece yürüyüşünde buradayız! Yan yanayız, feminist dayanışmamızla güçlüyüz" denildi.

18.36 - Kadınlar, Sıraselviler Caddesi'nde halaylar çekerek eylem saatini bekledi. Yürüyüşe katılanlar arasında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da vardı.

​18.00 - İstanbul’da kadınlar Taksim Sıraselviler’de toplanmaya başladı. Kadınlar, “Susmuyoruz korkmuyoruz itaat etmiyoruz” sloganları atarken ellerinde 'İstanbul Sözleşmesi Yaşatır' pankartları taşıdı.

İstanbul Valiliği, dün yaptığı açıklamada Taksim Meydanı’na çıkan metro ve füniküler seferlerinin saat 14:00’ten sonra iptal edildiğini duyurmuştu. Valilik herhangi bir eylem yasağı kararı açıklamazken polis, Taksim ve İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm yolları kapattı. Kadınların Sıraselviler'den tünele doğru yürümeleri planlanıyordu.

Eyleme yine salgın nedeniyle katılmayacak olanlar için ise 'online yürüyüş' etkinliği düzenlendi.