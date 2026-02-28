  1. Anasayfa
  3. Kadınlar dikkat! Son yıllarda ''mucize'' diye lanse edilen o kremden kanser riski çıktı!

Menopoz dönemindeki kadınlar için hayati önem taşıyan östrojen jelleri Türkiye’de yeniden eczane raflarına dönerken, uzmanlardan "kozmetik ürün" uyarısı geldi. Cilt kuruluğu ve kırışıklık giderme amacıyla kontrolsüz kullanılan bu hormon içerikli kremlerin; meme kanserinden damar tıkanıklığına kadar ciddi sağlık riskleri taşıdığı vurgulandı.

Türkiye'de uzun süredir bulunamayan östrojen jelleri yeniden piyasaya çıktı ancak uzmanlar "bilinçsiz kullanım" konusunda alarm veriyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, bu kremlerin yaşlanma karşıtı bir kozmetik olmadığını, hormon duyarlı kanserleri tetikleyebileceğini açıkladı. 

Menopozun getirdiği ateş basması, uykusuzluk ve sinirlilik gibi zorlu süreci hafifletmek için kullanılan östrojen içerikli jel ve kremler, Türkiye’de yerli bir firma tarafından yeniden satışa sunuldu. Ancak uzmanlar, bu ürünlerin sosyal medyada veya kulaktan dolma bilgilerle "gençlik iksiri" gibi pazarlanmasına karşı çok sert bir uyarı yayımladı.

"Kırışıklık Giderici Olarak Kullanmayın!"

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekayi Kutlubay, östrojen kremlerinin kolajen sentezini artırdığı için yanlışlıkla kozmetik ürün sanıldığını belirtti. Kutlubay, şu uyarılarda bulundu:

"Bu kremler yaşlanma karşıtı ürünler değildir. Geniş alanlara sürüldüğünde deri emerek kana karışır. Hormona duyarlı meme ve rahim kanserlerinde alevlenmeye, tiroid hastalıklarına ve damar tıkanıklığına neden olabilir. Kendi başınıza asla kullanmayın."

Meme Kanseri ve Pıhtılaşma Riski

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Sezai Şahmay ise hormon replasman tedavisinin (HRT) kişiye özel planlanması gerektiğini vurguladı. Östrojenin kalp-damar ve kemik sistemi üzerinde olumlu etkileri olsa da, uzun süreli kullanımda meme kanseri riskinde az da olsa artış yaşanabileceğini hatırlatan Şahmay, "Kime ne hormon verileceği hastanın klinik yanıtına göre doktor tarafından belirlenmelidir" dedi.

Eczanelerde Yeni Dönem: Bant Gitti, Jel Geldi

Eczacı Zeynep Akaslan, östrojen bantlarının "renkli reçete" sistemine dahil edilmesi ve üretim zorlukları nedeniyle artık talep görmediğini, ancak bu hafta itibarıyla östrojen jel formunun raflarda yerini aldığını duyurdu. Jelin şu an için SGK geri ödeme kapsamında olmadığını ancak görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

