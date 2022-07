Kadınlardan Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi kararına tepki

Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin kararının ardından kadınlar meydanlara çıktı, "Kararı tanımıyoruz" dedi.

İstanbul Sözleşmesi'nin feshinin iptal edilmesine ilişkin olarak karar duruşması bugün görüldü. Danıştay 10. Dairesi, İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararının iptal istemini reddetti.

Danıştay'ın kararının ardından kadınlar meydanlara çıktı ve karara protesto etti. Kadın Cinayetleri Durduracağız Platformu'nun çağrısıyla Kadıköy'de toplanan kadınlar, "Danıştay'ın kararını tanımıyoruz" dedi.

Kadınlar açıklamasında şunları kaydetti:

"Meydanlardayız her gün. Bu devletin iktidarın sorumluluklarını yerine getirmediği her gün kadın düşmanlığı yaptığı her gün LGBTİQ+ nefret suçu işledikleri her gün bu meydanlardayız. Bugün direnmeye, mücadele etmeye devam etmek zorundayız. Kararın böyle çıkması olasıydı. Böyle olmamasını isterdik elbette. Demek isterdik ki Danıştay hukuka uygun bir şekilde cumhurbaşkanının Anayasa'nın üzerinde hareket edemeyeceğini söylesin. Tek kişiye, tek adama teke cumhurbaşkanına istediği her şeyi yapamayacağını söylesin isterdik. Böyle olmadı çünkü siyasi bir kararla karşı karşıyız arkadaşlar."

Eylemde "Hukuksuz kararı tanımıyoruz" sloganları atıldı.