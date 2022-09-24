  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kadınları hedef alan bir ''hadsiz'' daha! Açıklamaları saç baş yoldurdu

Kadınları hedef alan bir ''hadsiz'' daha! Açıklamaları saç baş yoldurdu

Son dönemde kadınlara yönelik hadsiz açıklamalara bir yenisi daha eklendi. Cübbesi ve sarığı ile kameraların karşısına geçen bir kişi daha "Fatih Sultan Mehmet'in annesi de üniversite okumadı" deyip, kadınların üniversite eğitimi almasını haram olduğunu söyledi.

Beyaz cübbeli ve sarıklı bir kişinin daha kameralar karşısında kadınlar ve kadınların eğitim alması ile ilgili söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu. Kadınların üniversitede okumaması gerektiğini savunan kişi, şunları söyledi:

“Bizim hocamız açığa alındı. Kadınların, hanımların pantolon giymesi haramdır. Hanımın ne işi var üniversitede. Doğru söylüyor ne işi var, otursun evinde. İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Muhammed Han’ın anası hiçbir üniversite bitirmedi. ODTÜ, Bilkent, Harvard, bunların hiçbir tanesini bitirmedi. Ama o ana bir kere Fatih’ini 7 yaşında bir hocaya teslim etti. Orada da terbiye aldı.”

Kadınları hedef gösteren açıklamalarına sosyal medyadan yoğun tepki geldi.

Etiketler kadın kadınları hedef aldı fatih sultan mehmet han üniversite video
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Memur ve emeklinin maaş zam oranı netleşmeye başladı
Lideri cinsel istismardan tutuklanan tarikat, vakıf kurdu
Yerli otomobil TOGG'un yerli şarj istasyonu da görücüye çıktı
Selahattin Demirtaş'tan Davutoğlu'na: Yüreğiniz soğumadı mı?
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Rusya'nın referandum kararını tanımıyoruz
Ne koronavirüs ne de maymun çiçeği virüsü! Bu yılki kabusumuz da bu!
Yazdan kalma günlere hazır olun! İşte 5 günlük hava durumu tahminleri...
Gece yarısı kanlı hesaplaşma! Ortalık savaş alanına döndü
Ümit Özdağ'dan Süleyman Soylu'ya: Verdiğim bir hafta sürede ne yaptın?
Kılıçdaroğlu ''Türkiye tarihinin en büyük borsa manipülasyonu'' diyerek SPK'ya seslendi