Kaftancıoğlu'ndan İstanbullulara İmamoğlu çağrısı
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, tüm İstanbulluları İmamoğlu'nu karşılamak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'na çağırdı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'daki mitingine bir grup tarafından taşlı saldırı düzenlendi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbulluları Sabiha Gökçen Havalimanı'na çağırdı. Kaftancıoğlu, "Sağduyuyla provokasyonları boşa çıkaracağız" dedi.
Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Kaftancıoğlu, "İmamoğlu'nu, karşılamak ve yapılanlara karşı kardeşçe duruş sergilemek üzere.. Bizler kardeşlik için, kucaklaşma için geliyoruz" ifadeleirni kullandı.
Sevgili İstanbullular, sizleri 20.15’den itibaren Sabiha Gökçen Havalimanına bekliyoruz @ekrem_imamoglu’nu karşılamak ve yapılanlara karşı kardeşçe duruş sergilemek üzere..— Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) May 7, 2023
Bizler kardeşlik için, kucaklaşma için geliyoruz.
Sağduyuyla provokasyonları boşa çıkaracağız. #AzKaldı pic.twitter.com/z4qypD3wWH
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