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  3. 02 Ağustos 2019 17:20

Kağıthane'de yangın ! Her yeri duman kapladı

Kağıthane'de bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. İş yerinden çıkan yoğun duman sokağı kaplarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

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