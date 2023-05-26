Kahramanmaraş'ta 3.7 büyüklüğünde deprem
AFAD, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.
Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, saat 22.05'te meydana geldi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol