  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kahramanmaraş'ta 3.7 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 3.7 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 3.7 büyüklüğünde deprem
Güncelleme:

AFAD, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. 

Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, saat 22.05'te meydana geldi.

Etiketler kahramanmaraş deprem kahramanmaraşta deprem
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan'dan çok konuşulacak Suriyeli açıklaması
Cuma namazı sırasında camiye yıldırım düştü
Bakan Bilgin asgari ücret zammı için rakam verdi
Elon Musk'ın çılgın projesi Neuralink, insan çalışması için onay aldı
Özdağ paylaştı: Arap imam Erdoğan'a oy istedi
CHP'den Erdoğan'a videolu ''terörist'' yanıtı!
LGS sınav giriş yerleri açıklandı
Skoda'nın yeni Superb ve Kodiaq modelleri Kuzey Kutbu'nda ortaya çıktı
Mehmet Şimşek göreve geri dönecek mi? Sessizliğini bozdu
Tesla Cybertruck'ın içi ilk kez görüntülendi! Sosyal medya ikiye bölündü