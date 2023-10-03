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Kahramanmaraş'ta bir deprem daha

Kahramanmaraş'ta bir deprem daha
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Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 binden fazla canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor. 

AFAD, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 7,06 olarak açıklandı.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

Etiketler afad deprem kahramanmaraş göksun deprem oldu
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