için kaldı
İMSAKİYE
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 5 ilimiz birden sallandı! Kahramanmaraş'ta bir büyük deprem daha

Kahramanmaraş'ta deprem! 5 ilimiz birden sallandı

Kahramanmaraş'ta deprem! 5 ilimiz birden sallandı
Güncelleme:

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem medyada geldi. Deprem Şanlıurfa, Gaziantep, Kayseri ve Malatya gibi çevre illerden de hissedildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilimizi yerle bir edip, 50 binden fazla canımızı yitirmemize yol açan 2 büyük depremlerin ardından bölgedeki deprem fırtınası sürüyor.

 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 07.39'da, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

Sarsıntının Şanlıurfa, Gaziantep, Kayseri ve Malatya gibi çevre illerden de hissedildiği öğrenildi. Kısa süreli paniği neden olan deprem ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı. 

Etiketler deprem afad kahramanmaraş yeni deprem Şanlıurfa Gaziantep Kayseri Malatya
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
O sahne olay olmuştu: Kızılcık Şerbeti dizisi ekranlara veda edecek mi?
AK Parti'de listeler şekilleniyor: Aday olmayan isimler belli oldu
Emekli maaşındaki artış sonrası gözler oraya çevrildi: Banka promosyonları değişecek mi?
Amasya’nın yeni belediye başkanı belli oldu
Galatasaray maçlardaki taraftar sayılarını açıkladı
2023 sıfır otomobil fiyatları paylaşıldı: İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller
Saadet Partisi'nden Yeniden Refah Partililere çağrı: Titanik gemisine binmeyin
CHP'de liste savaşları!
Sırrı Sakık'tan Yavuz Ağıralioğlu'na olay sözler