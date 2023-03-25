Kahramanmaraş'ta deprem! 5 ilimiz birden sallandı

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem medyada geldi. Deprem Şanlıurfa, Gaziantep, Kayseri ve Malatya gibi çevre illerden de hissedildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilimizi yerle bir edip, 50 binden fazla canımızı yitirmemize yol açan 2 büyük depremlerin ardından bölgedeki deprem fırtınası sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 07.39'da, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

Sarsıntının Şanlıurfa, Gaziantep, Kayseri ve Malatya gibi çevre illerden de hissedildiği öğrenildi. Kısa süreli paniği neden olan deprem ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.