Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

AFAD verilerine göre Kahramanmaraş Elbistan'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 13.48'de merkez üssü Kahramanmaraş Elbistan ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 8.76 kilometre olarak kaydedildi.