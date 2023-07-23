  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Güncelleme:

AFAD verilerine göre Kahramanmaraş Elbistan'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 13.48'de merkez üssü Kahramanmaraş Elbistan ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

Depremin derinliği ise 8.76 kilometre olarak kaydedildi.

Etiketler kahramanmaraş deprem kahramanmaraşta deprem
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan'ın sözleri sonrası yeniden gündemde: İşte emekliye seyyanen zam için konuşulan tarih
Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan'a saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
Artvin'de Temmuz ayında kar topu keyfi
Üstsüz pozları ile gündeme gelen Nesrin Cavadzade'yle ilgili bomba iddia
Korku dolu anlar: Tramvayda bıçaklı saldırı kameralara yansıdı
Yerinde Dönüşüm Projesi'ne yapılan başvuru sayısı belli oldu
Titanic'i aratmayan görüntüler! Bebek'te iskele çöktü, onlarca kişi denize düştü
İlginç anlar: İETT otobüsünde dans ve eğlence kamerada!