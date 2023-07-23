Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
AFAD verilerine göre Kahramanmaraş Elbistan'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 13.48'de merkez üssü Kahramanmaraş Elbistan ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği ise 8.76 kilometre olarak kaydedildi.
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