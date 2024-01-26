Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 21.25'te 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 7.01 kilometre olarak ölçüldü.
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